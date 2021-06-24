Введут ли полный локдаун из-за нового штамма коронавируса?

Эпидситуацию в стране заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов называет стабильной. За последний месяц кривая заразившихся коронавирусом снизилась на 1,7 %. На 2 % уменьшилось количество заполненных стационарных коек. Также он привёл статистику по заболевшим, которые переносят вирус сложнее всего. Количество «забитых» мест в реанимации составляет 21 %. Только вот о положительных итогах, как, оказалось, говорить еще рано. Появился новый, наиболее опасный штамм коронавируса — «Дельта- плюс»

Ералы Тугжанов, заместитель Премьер — министра РК:



-Этот штамм более опаснее. Он вызывает наиболее высокую вероятность госпитализации и летальных случаев. Также он на 60% заразнее других штаммов. В среднем от одного человека инфицируется 5-6 человек. Есть простой способ обезопасить себя. Другого мир еще не придумал. Безусловно, нужно делать прививку.

Сделали её с начала прививочной кампании более 4,5 млн казахстанцев. Количество вакцин в медицинских учреждениях достаточное, заверяет Ералы Тугжанов. Пополняют запасы по определённому графику. Как известно, преимущества после прививки для казахстанцев немаленькие. Одно из них — зелёный цвет в нашумевшем приложении «Ашык». С красным к примеру, за три месяца выявили почти 5 тысяч человек. На них теперь будут налагать штраф в размере 30-ти МРП. Это почти 88 тысяч тенге.



Ералы Тугжанов, заместитель Премьер — министра РК%:

-Не снимается ответственность и от субъектов бизнеса. Они обязаны строго выполнять все требования проекта «Ашык». Однако, по итогам мониторинга по стране было выявлено более 800 субъектов бизнеса, которые вообще не проверяли статусы своих посетителей. Их исключили из проекта на две недели.

Контроль, по словам Ералы Тугжанова, усилят. Недобросовестных участников проекта будут исключать и далее. Также на встрече отметили, что в стране не планируют вводить полный локдаун из-за нового штамма. Всё покажет эпидситуация, подытожил заместитель главы правительства.

Жанель Бисенбаева