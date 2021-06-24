Уникальную методику освоили криминалисты СКО

Уникальную методику освоили криминалисты СК. Одни из первых в стране они начали снимать следы рук с кожи человека. Этот способ знали и раньше, но из-за сложности он не получал распространения. Данный метод заключается в использовании химических реактивов, с помощью которых выявляют чужие отпечатки. Его можно использовать при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, в которых был физический контакт преступника и жертвы.

Игорь Семёнов — начальник оперативно-криминалистического управления ДП СКО:

-В результате более двухмесячной кропотливой работы нами был достигнут ожидаемый положительный результат. На коже живых лиц и трупов мы стали находить следы рук — от небольших фрагментов до следов, пригодных для идентификации личности.