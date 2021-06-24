Президент РК провёл встречу с акимом СКО

Касым-Жомарт Токаев провел отдельные встречи с акимами городов Алматы и Шымкента, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областей, сообщает пресс-служба Акорды. Первые руководители регионов рассказали Президенту об основных социально-экономических показателях с начала текущего года и перспективах их дальнейшего развития. Проинформировали Касым-Жомарта Токаева о санитарно-эпидемиологической ситуации на местах. Президент отметил низкие темпы вакцинации граждан.

Касым-Жомарт Токаев — Президент РК:

-Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается тревожной. Несмотря на то, что Казахстан находится в зеленой зоне, расслабляться ещё рано. Тем более появился и получил быстрое распространение, в том числе в нашей стране, так называемый индийский штамм.

Надо четко понимать, что от успеха кампании по вакцинации граждан зависит переход к полноценной работе социальных объектов, бизнес-предприятий и в целом экономики страны. Сейчас прививочная кампания должна вой ти в число самых важных задач в работе акимов.

Дарья Пышмынцева