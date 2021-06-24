На 42% заполнен инфекционный стационар многопрофильной городской больницы

COVID-19: Казахстан

23:48 24 Июня 2021

Обстановка в стационаре стабильная, но напряжение чувствуется, рассказывает Михаил Четверов. Врач отделения интенсивной терапии за несколько минут до приезда журналистов осматривал очередного пациента.

 Михаил Четверов, врач инфекционного стационара многопрофильной городской больницы:

— Молодые люди поступают, в том числе и к нам. Только что, например, в реанимацию поступила девушка 1988 года рождения. Ей 33 года, у нее тяжелая форма заболевания. Стационар у нас заполнен менее чем на 50 коек, но следует отметить, что достаточно много тяжелых больных. Реанимация не пустует.

Если обратиться к мировой статистике, то в странах Евразийского союза ситуация не лучше. В Великобритании и Сингапуре все чаще из-за коронавирусной инфекции на больничных койках оказываются парни и девушки до 29 лет. Выход, который медики предлагают в большинстве государств, в том числе и Казахстане, — поставить вакцину.

 Михаил Четвертов, врач инфекционного стационара многопрофильной городской больницы:

— Есть, конечно, люди, которые считают, что производится чипирование и прочее. Наверное, таким трудно что-то доказать. Есть люди, которые сомневаются в плане безопасности. Им можно доказать, что существуют на текущий момент условия и доказательства, база безопасности применения этих вакцин.  Некоторые исследования показывают, что вакцины не предотвращают заболеваемость коронавирусом. Но они способствуют более легкому течению.

Т.е. госпитализировать заболевшего COVID-19 не обязательно, лечиться он сможет и дома.

Дарья Пышмынцева

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