«Магжановские чтения» в этом году прошли онлайн

Уже как добрая традиция. «Магжановские чтения» в честь дня рождения поэта проводят ежегодно. В этом, они проходят в необычном формате. Представлять произведения чтецам пришлось по ту сторону монитора.

Среди участников — учащийся Мамлютской средней школы Акжол Садыржан. На суд жюри юноша представил стихотворение собственного сочинения. Назвал он его «Жыр жұлдызы», что в переводе — «Звезда казахской поэзии».

Акжол Садыржан, участник конкурса:

-Я написал это стихотворение, чтобы передать дух нашего деда Магжана. Однажды я сидел в кабинете казахского языка, увидел и прочитал книгу Магжана. Тогда ко мне пришло вдохновение.

На творческом состязании стихотворения не только читали, но и анализировали. Этим около 2 недель занималась Аружан Молдыбаева. Девушка представляет Кызылжарскую среднюю школу им. Абая Кунанбаева. Аружан изучила различные исторические факты, литературу и документы.

АРУЖАН МОЛДЫБАЕВА, участница конкурса:

-В этом научном проекте я затронула стихотворение Магжана Жумабаева «От». Я рассказала, что оно дает современной молодежи, миру. Там автор говорит о том, что наша страна не утратила свой облик, когда стала колонией России

Пропаганда творчества поэта и воспитание патриотизма — основные цели ежегодных чтений. В этом году участие в них приняли 36 чтецов из разных уголков страны.

АСЕЛЬ ЕСИМСЕИТОВА, МЕТОДИСТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СКО:

— Дети соревнуются в трех номинациях: знания наизусть наибольшего числа произведений, исследовательская работа творчества Магжана. В третьей учащиеся сами сочиняют стихи.

По итогам творческого состязания победителей наградили дипломами и ценными подарками.

Жанель Бисенбаева