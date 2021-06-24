128 лет исполняется со дня рождения М. Жумабаева

Его называют талантливым учителем, произведения которого до сих пор читает молодежь. К примеру, знаменитое стихотворение поэта «Мен жастарға сенемін». Оно прошло испытание временем и доказала художественную ценность, которую сегодня впитывает в себя молодое поколение. Адемау Кудербек произведение помнит с детства. Читала и напевала его ей мама. Признаётся, смысл стихотворения начинала понимать только с годами.

Адемау Кудербек, студентка колледжа искусств им. Ермека Серкебаева:

-Именно в этом произведении он хочет донести нашему поколению, что мы всё сможем. Нет ничего невозможного. Надо только трудиться, верить. Для процветания нашей страны стараться, трудиться и работать.

Звучит, как ответ на вопрос «оправдала ли молодежь мечту поэта?» В центре сквера собрались студенты колледжей. Каждый из них знает, что хотел донести Магжан в своих стихотворениях.



Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:



-Несмотря на то, что Магжана Жумабаева уже давно с нами нет, его произведения остаются в душе каждого. Каждый год в честь дня рождения поэта проводятся республиканские чтения. И стихотворения, которые учит и читает молодёжь, всё еще актуальны.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:



-Творчество Магжана Жумабаева мне знакомо. Его произведения перечитывают много поколений. К сожалению, судьба его была трагична. Жизнь поэта оборвалась в 44- летнем возрасте. В 1938-ом его арестовали и расстреляли. И только спустя 22 года Магжана реабилитировали.

Жанель Бисенбаева