В каком случае платят налог на имущественный доход?

Общество

23:29 23 Июня 2021

Дома, машины, дачи, гаражи и не только. В областном департаменте государственных доходов напоминают североказахстанцам о необходимости оплаты налога на имущественный доход. Им облагается часть средств от продажи имущества, в том числе полученного по наследству или в подарок, которое находилось в собственности владельца менее года. Доход от таких сделок декларируется и облагается налогом по ставке 10%. В случае с иностранными гражданами ставка отличается.

Наталья Некрасова, руководитель управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по СКО:

— Что касается налогообложения иностранных граждан, реализующих имущество, находящееся на территории РК, то вне зависимости от срока регистрации права собственности (менее или более года) доход от прироста стоимости при реализации облагается ИНП по ставки 15%.

Дарья Пышмынцева

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