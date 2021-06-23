Североказахстанцы больше всего тратят денег на продукты

Новости МТРК

23:30 23 Июня 2021

Североказахстанцы больше всего тратят деньги на продукты питания. Такие данные привели в областном Бюро национальной статистики.
По результатам исследования первого квартала текущего года в среднем сумма денежных расходов жителей региона составила 63 тысячи тенге. Это на 2 % выше, чем в 2020-ом. Мясо и хлеб — в списке лидеров необходимых товаров. На эти цели жители области выделяют более 27 % от суммы своей зарплаты. На потребительские цели люди тратят больше 86 % своих доходов. Остальные 14- на алименты, кредиты, долги и налоги. Стабильным остаётся расход на непродовольственные товары, а именно на одежду и обувь.

Дарья Пышмынцева

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