Госслужащие СКО отметили свой профессиональный праздник

В свой профессиональный праздник они на время оставили свои рабочие места и принимают поздравления. От имени главы региона к собравшимся обратился руководитель аппарата акима СКО.

Олжас Идрисов — руководитель аппарата акима СКО:



-В день нашего профессионального праздника хочу пожелать Вам мира и процветания, здоровья близким и успехов в деле служения нашему государству и народу.

По традиции после поздравления — церемония награждения. Каждый в этом зале внёс многолетний вклад в развитие нашей страны. За это их отмечают наградами различных достоинств. Умутжан Нуртазина защищала честь нашей области на республиканском конкурсе. Заняла почетное 2 место в номинации «Лучший уполномоченный по этике».

Умутжан Нуртазина — заместитель акима Тимирязевского района :



-Очень приятно, что данный конкурс был инициирован агентством по делам государственной службы в преддверии именно нашего профессионального праздника, поэтому все коллегам я желаю, в первую очередь, крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов во благо процветания нашей страны.



Почётные грамоты, благодарственные письма получили около 20 государственных служащих. За многолетний безупречный труд нагрУдным знаком Агентства РК по делам госслужбы отметили Елену Брайченко. В госорганы она пришла на заре независимости — в 91-м. Всё это время Елена Георгиевна ежедневно решает вопросы населения.

Елена Брайченко — ведущий специалист отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



-Благодарю, конечно, за оказанное мне доверие. Благодарю за большую вот эту награду. Это в моей жизни большая оценка моей трудовой деятельности. Я благодарна руководителям области, руководителям государственной службы.



После церемонии награждения фото на память. После счастливые с цветами и грамотами они вернулись к работе решать дела государственной важности.

Гюзель Закария