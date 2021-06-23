Бродячих собак и кошек усыпляют в Петропавловске

Как в стихотворении Агнии Барто. Только главный герой здесь не зайка, а вот эти пушистые компаньоны человека, когда-то ютившиеся в домах своих хозяев. Сейчас жилые здания стремительными темпами сносят. Но брошенные животные продолжают преданно охранять руины. Чаще всего прибегают они сюда, когда стихает звук мотора спецтехники, ближе к вечеру. Только вот бродяжничество продлится для них недолго.

Сыргабек Байжанов, директор ГПК на ПХВ «Ветеринарная станция города Петропавловска»:



-В связи со сносом домов, бродячих собак становится всё больше. Люди часто обращаются. В день 7-8 заявок поступает. Отлавливаем собак и кошек. С целью, чтобы особо опасных болезней животных не было.

В числе серьёзных болезней братьев наших меньших — бешенство. Инфекционное заболевание опасно, как и для самого животного, так и для человека. Вирус способен поразить центральную нервную систему и остановить сердце, говорят специалисты. В этом году подобных случаев заражения, к счастью, не зафиксировали. Связывают это ветеринары с вовремя проведённой эвтаназией. Однако, новость, что животных усыпят, взбудоражила североказахстанцев, но есть и те, кто с решением всё же согласен.

@Alenamiheeva77:

-Это конечно ужасно, убивать животных. Нужно наказывать тех, кто бросает. Животных нельзя убивать. Это большой грех. Лучше постройте на эти деньги приюты животных.

@akchurina9306:

-Да, грех издеваться над животными. Но, еще более до слёз жалко, что они бездомные, голодные, тощие и больные. Где встретим, покормим, а когда еды с собой нет целый день вспоминаем как там эта бедняга. Моё мнение, всё-таки нужно их усыплять, а не надеяться, что этому животному будет лучше. Есть такие, которые возможно возьмут, но немного подержат, а потом всё равно выкидывают.



Выезжают специалисты только при обращении самих жителей. Не трогают собак и кошек, на которых есть ошейники. При усыплении использует препарат под названием «Аделин-Супер». Закупают его здесь заранее. Следующую поставку ожидают в конце лета.

Жанель Бисенбаева