Театральная молодежная студия «Тишина закулисья» показала эскиз спектакля «А зори здесь тихие»

«Для начала, я хочу у вас спросить, что для вас война?» — такой вопрос задает учитель, рассказывая юному поколению о произведении «А зори здесь тихие».

Как понимают они это слово и готовы ли понять? Ученики открывают книгу, а на сцене — разворачивается её сюжет.

Пять юных девушек-зенитчиц поступают под командование старшины Федота Васкова. Руководить девичьим составом поначалу приходится нелегко. Но, он быстро находит с ними общий язык и всем сердцем прикипает к молодым бойцам. Идёт война. Но сердце девичье ей не изменить. Они поют и пляшут с синим платочком на шее. Вместо махорки в кармане — сборник стихов Блока. И мысли — о маме, сыне и любимом. Их жизни у многих забрала война. Поэтому у каждой здесь — свой личный счёт.

Бойцы-зенитчицы идут на немца. Но приказ этот для них оказывается последним. Девушек старшина больше не увидит. У каждого актера непростая роль, в которую нужно было вжиться, понять её.

Али Аитов, актёр молодёжной студи «Тишина закулисья»:



-В спектакле «А зори здесь тихие» я играю роль старшины. Вжиться в саму роль было не так сложно Я считаю, что финальную сцену, когда зенитчицы погибали, я смог передать, потому что, как говорит наш руководитель, был на адреналине.



Ксения Горюшина, актриса молодёжной студии «Тишина закулисья»:



-Я играла роль Елизаветы Бричкиной. Возможно, я изображала саму себя, потому что были схожести в характере.В конце меня просто нахлынули эмоции, слезы. Кажется, эта роль мне удалась.



На репетиции у труппы ушло 2 недели. Показ эскиза спектакля «А зори здесь тихие» приурочили к 80-летию начала ВОВ. Как говорит руководитель студии, юные актеры сами выбрали произведение и захотели воплотить его в жизнь.

Ренат Исмаилов, руководитель молодежной студии «Тишина закулисья»

— Спектакль готовился к 9 мая, его хотели поставить сами дети. Я очень горжусь своими детьми, потому что это практически их работа. Конечно, пропустить такую дату — 22 июня мы не могли. Это дань тем, кто погиб на войне. Девочки, которые играли на сцене, они почти ровесницы.

Слёзы, неподдельные эмоции захватывали зрителей. В зале царила особая атмосфера.



—Молодцы наши дети. Очень красиво построено. Трогательно очень. До слёз.

— Ребята играли действительно на полную отдачу и смогли произвести впечатления, затронули душу, очень много было эмоций. Спасибо огромное режиссеру и нашему театру, которые работают с ребятами и воспитывают такое талантливое поколение.



Анастасия Кузнецова