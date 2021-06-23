Североказахстанские полицейские помогли роженице доехать до перинатального центра

-Подъехал автобус рейсовый, и две девушки бегут оттуда. Потом смотрю, водитель держит девушку, а у неё слёзы. Смотрю, у девушки живот, в положении. Сразу понял, что нужно везти. Буквально секунда, я завёл патрульку, посадил, и мы поехали.

Впервые большую скорость и проблесковый маячок инспекторам пришлось использовать не в погоне за нарушителем. Серик Канафин вместе с напарником в тот день мчался в больницу, объезжая другие машины по обочине и встречной полосе. Нередко приходилось стражам порядка «пролетать» и на красный свет светофора. Параллельно они держали связь с больницей. Счёт шёл на минуты, и выиграть драгоценное время им всё же удалось. До перинатального центра — 20 км пути. Это расстояние инспекторы преодолели меньше чем за 12 минут. Ехали они настолько быстро, что забыли узнать имя девушки.



Серик Канафин, инспектор службы батальона патрульной полиции ДП СКО:



-Нет, я не помню. Я даже не спросил. Она единственное сказала, что ждёт сына. И всё, потому что плакала. Она ехала домой. Пролежала в больнице на сохранении. Врачи ей сказали, что еще рано и отправили домой. Буквально часа два, как она из больницы вышла.



Помогать людям и спасать жизни Серику приходилось и раньше. После двухлетней службы в армии он работал командиром отделения в МЧС. Рассказывает, за 5 лет карьеры видел многое. В полиции он уже 10 лет. Ненормированный рабочий график, постоянные дежурства, отказ от праздничных выходных в кругу семьи — всё это нисколько не насторожИло полицейского. В принципе, как и нередкая агрессивность со стороны водителей.

Серик Канафин, инспектор службы батальона патрульной полиции ДП СКО:



-Всякие водители попадаются. Кто-то негативно относится, кто-то доброжелательно. За столько времени в работе я уже стал психологом. К водителю подходишь и уже понимаешь, какой он. И уже знаешь, что и как себя вести с ним.

Свой профессиональный праздник инспектор службы батальона патрульной полиции проведет на дежурстве. Несмотря на трудности, Серик знает, что дома его ждёт любящая супруга и две маленькие дочки. Именно в их объятиях он обретает силу и спокойствие.

Жанель Бисенбаева