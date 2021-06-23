С 1 июля в СК начнет работать новый специализированный межрайонный административный суд

Об открытии суда заговорили еще в начале этого года. Тогда же активно обсуждали новый административный кодекс страны, который придёт на смену действующему гражданско-процессуальному.

Бердибек Мустафин, судья специализированного межрайонного экономического суда СКО:



— Считается, что данный кодекс, который сейчас действует, не способен исключить неравенства граждан и государственных органов. Поскольку вы сами понимаете, что при обжаловании их действий, решений граждане и юридические лица могут быть неравны. Поскольку госорган имеет свой аппарат, юристов, он подготовлен.



Обычный человек, который, например, не согласен с уведомлением той же налоговой или постановлением акимата, перед ними становился бессильным. С июля этого года все изменится. Для жителей региона начнет работать новый специализированный межрайонный административный суд.

Бердибек Мустафин, судья специализированного межрайонного экономического суда СКО:



-Гражданам необходимо отличать от специализированного административного суда г.Петропавловска. Он в настоящее время рассматривает дела об административных правонарушениях. С 1 июля текущего года он будет переименован в специализированный суд по административным делам. Лица, которые будут не согласны с действиями и решениями государственных органов, административных органов вправе подать в новый суд иски.



Сделать это можно, как онлайн, через специальный портал, так и оффлайн. Новый специализированный межрайонный административный суд будет находиться по адресу Брусиловского, 60.

Дарья Пышмынцева