ФК «Qyzyljar» разделил очки с «Aktobe»

Спорт

22:51 23 Июня 2021

Футбольный матч «Qyzyljar» и «Aktobe» закончился ничьей со счётом 1-1. Встреча проходила на поле соперников, однако больше атаковали петропавловцы. Открыл счет Дарко Зорич. На 68-ой минуте матча он забил точный гол. Ответный удар не заставил ждать. Вскоре Юрий Логвиненко сравнял счет. Несмотря на усилия обеих сторон, до конца игры цифры на табло оставались прежними. Сейчас «Qyzyljar» на 7 месте турнирной таблицы. Следующий соперник североказахстанцев — «Астана». Матч состоится 27 июня на стадионе «Карасай».

Гюзель Закария

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