93-летний североказахстанец поставил китайскую вакцину

Ануарбек Жакупов каждый день просыпается рано и первым делом идет на прогулку. Делает пенсионер это в компании близких или один. Сидеть на месте североказахстанец не привык, разве, что с внуками. Мужчина считает, что секрет долголетия кроется в активном образе жизни. А еще его закалил и сделал сильнее труд.

Ануарбек Жакупов, житель с.Петерфельд, Кызылжарский район:



— В 49 году призвался в армию. Там служил до 55 года в Тихоокенском флоте. Демобилизовался в 55 в ноябре месяце в Булаевский район и там я проработал три месяца. И когда в 56 началась целина, меня райком партии отправил в Булаевский совхоз, работать директором.

Испытания североказахстанца никогда не пугали. Не поддался панике и в период пандемии. А как только появилась возможность получить вакцину сразу же проконсультировался с лечащим врачом. 22 июня 93-летнему Ануарбеку Жакупову поставили 1й компонент китайского «укола здоровья» во врачебной амбулатории Петерфельда. Ветеран труда призывает жителей региона не бояться вакцинации.



Ануарбек Жакупов, житель с.Петерфельд, Кызылжарский район:



— Дорогие товарищи, решитесь. Это такая вещь тяжелая. Это же сколько погибает людей. Академики, ученые, разные люди. Жалко их. Всем желаю, чтобы ходили лечились, чтобы уколы принимали. Зачем бояться?



Адильбек Жакупов — один из пяти детей пенсионера. Мужчина в ближайшее время хочет последовать примеру отца, чтобы защититься от коварного вируса.



Адильбек Жакупов, житель с.Петерфельд, Кызылжарский район:



-Сейчас посоветуюсь, еще раз пойду в амбулаторию, анализы проверят и буду ставить вакцину. Старший брат тоже поставил, в пятницу второй компонент получит. После первой была небольшая температура, сильных побочек не было. Чувствует себя хорошо.

На здоровье отец Адильбека Жакупова не жалуется. Изредка пенсионера беспокоит давление. Кстати, его мама прожила до 110 лет, а папа — до 115.



Дарья Пышмынцева