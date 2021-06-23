23 июня — День казахстанской полиции

Оперативники, следователи, криминалисты и участковые. В торжественной обстановке сотрудников правоохранительных органов с их профессиональным праздником поздравил начальник областного департамента полиции Марат Тулебаев.

Марат Тулебаев — начальник ДП СКО:

-Пусть в нашей стране процветает мир и благополучие, а наш народ — крепким и единым! В этот замечательный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!



Медали, грамоты и благодарственные письма. 28 североказахстанских полицейских получили поощрения. Среди них — начальник управления миграционной службы. Талгат Абилов в органах внутренних дел трудится уже 15 лет. И эта работа ему по душе.

Талгат Абилов — начальник управления миграционной службы:



— Когда работа в радость — работа несложная. Дело в том, что если сплочённый дружный коллектив, то работать не представляет сложности. Бывают моменты, которые надо преодолевать, но под четким руководством, мы преодолеваем все тягости. В канун этого праздника, я хочу поздравить всех казахстанских полицейских. С днём казахстанской полиции и с наступающим днём Независимости РК!



За высокие показатели в служебной деятельности, многолетний и добросовестный труд Талгата Абилова наградили Почётной грамотой Министерства внутренних дел.

Служба в полиции — призвание для честных, порядочных и смелых. Талгат Сабуров в правоохранительные органы пришел в 2006-м. Свою трудовую деятельность начинал в криминальной полиции. Здесь необходим гибкий ум, широкий кругозор, большая выносливость и крепкое здоровье, считает Талгат Сабуров. В свой профессиональный праздник за охрану общественного порядка и борьбу с преступностью майор полиции досрочно получил звание «подполковника».

Талгат Сабуров — заместитель начальника отдела полиции Айыртауского района:



— Полиция становится немножко открытой, ближе к народу. Методы работы немного обширны. Прозрачность, близость, открытость. В первую очередь, это наше население. 29-ая годовщина казахстанской полиции. Хотелось бы, поздравить всех коллег с профессиональным праздником.



Всего награды получили более 100 сотрудников полиции. Мероприятие завершилось праздничным концертом.

Алишер Ашимов