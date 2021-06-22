Обрез ружья незаконно хранил в доме 55-летний петропавловец

Горожанин заверяет, что оружие нашёл завёрнутым в мешок в камышах. В полиции завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до 5 лет. Всего в ходе рейда сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 40 единиц ружья, 98 патронов и 2 самодельные гранаты. По данным фактам завели 8 уголовных дел. За месяц ОПМ полицейские также проверили каждого владельца оружия. Их в нашем регионе больше 7-ми тысяч человек. Из них к административной ответственности привлекли 249 североказахстанцев.

Жанель Бисенбаева