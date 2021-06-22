Министр здравоохранения страны рассказал об опасности индийского штамма коронавирусной инфекции. На его наличие сейчас проверяют положительные ПЦР-тесты жителей Нур-Султана. Алексей Цой объяснил, что индийский штамм коронавируса на 60% заразнее обнаруженных ранее, также он отличается более коротким инкубационным периодом — до семи дней. Выше стали и риски госпитализации из-за такой болезни, у которой появились новые клинические симптомы. Речь идет о сильных болях в суставах и животе, кишечных расстройствах, потере слуха. С новым штаммом COVID-19 уже столкнулись жители 74 стран мира.



Алексей Цой, министр здравоохранения РК:

-Учитывая имеющиеся данные по заразности, тяжести течения и клинике, характерной для «индийского штамма», регионам необходимо обеспечить достаточный запас лекарственных средств, расходных материалов для ИВЛ-оборудования, средств индивидуальной защиты, резервного коечного фонда, а также готовность службы скорой помощи и мобильных бригад для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ.







Дарья Пышмынцева