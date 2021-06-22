Где иностранцам регистрироваться в качестве налогоплательщиков?

Правоохранительные органы, Общество

21:51 22 Июня 2021

Нерезиденты, иностранцы и лица без гражданства теперь должны регистрироваться в качестве налогоплательщиков в миграционной полиции или государственной корпорации «Правительство для граждан». Такое изменение вступило в законную силу 1 января этого года. Ранее выше перечисленные граждане, чтобы платить налоги в Казахстане, регистрировались в областном департаменте государственных доходов. К слову, в нем в 2021 году для удобства населения сократили сроки оказания сразу нескольких услуг.

Жаныл Кабдушева, главный специалист управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по СКО:

— Это отзыв налоговой отчетности по налоговому заявлению — до 1 рабочего дня с даты подачи налогового заявления. Приостановление представления налоговой отчетности — до одного рабочего дня. Сведения об отсутствии (наличии) задолжности по запросу органов юстиции- до трех рабочих дней. Проведение зачетов или возвратов налогов, платежей в бюджет, пени и штрафов сокращено — до 5 рабочих дней.


Дарья Пышмынцева

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