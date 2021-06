К 80-летию начала Великой Отечественной войны

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

22 июня 1941 года. Обычный летний воскресный день стал роковым для граждан Советского союза. Всё перевернулось в одно мгновение. Деды, отцы, сыновья, оставив свои семьи, пошли на передовую. Права на выбор не было.

Ненависть и выживание, страдания и невзгоды. Через суровые годы войны прошли и взрослые, и дети. Мальчишки и девчонки действовали на свой страх и риск, проходили через разные испытания, становились настоящими патриотами. На своих хрупких плечах они вынесли то, что, казалось, взрослому преодолеть не всегда под силу. Стал свидетелем страшных и переломных тех лет Иван Куропаткин. На тот момент ему было всего 10 лет. О начале войны он узнал за школьной партой.



Иван Куропаткин — труженик тыла :



-На второй день пришла повестка. Все мужчины ушли в военкомат. Мой отец тоже ушел в военкомат. Погладив меня по голове, сказал, что я здесь остаюсь за главного и должен помогать матери.

На этом беззаботное детство закончилось, началась взрослая, суровая жизнь. Все хозяйственные дела легли на плечи Ивана Михайловича. В сентябре 41-го года деревню оккупировали немцы. Каждый день был как последний.



Иван Куропаткин — труженик тыла:

-Проходит определённое время. К нам в деревню заезжают немецкие машины, солдаты. Они останавливались в школах, в домах. Ходили, ели, кричали.

Начали забирать курей, свиней, овец. Прошло время. 15-20 человек с веревками и немцы под их дулом забирали коров.



Ровно 80 лет прошло с тех пор. Дни, наполненные ужасом и страхом, остались в памяти Ивана Михайловича. О последствиях жестокой и кровавой войны сегодня говорили труженики тыла и ветераны труда на памятном вечере, посвященному этой трагической дате.

Елена Скакунова — организатор мероприятий областной библиотеки им. С.Муканова:



-В этом году мы отметили 76-ую годовщину Великой Победы. У нас сегодня будут принимать участие ветераны труда, труженики тыла, областной совет ветеранов, молодёжь. Прозвучат песни давних лет. Песни, когторые поднимали боевой дух солдатов.





