125,5 тысяч тенге тратят в СКО на строительство 1 кв. м

Бизнес и экономика

21:55 22 Июня 2021

 
На 20% вырос объём инвестиций в СКО. Это итоги социально-экономического развития региона за пять месяцев текущего года. По данным департамента статистики, общая сумма инвестиций составила 87 млрд тенге. Вкладывать в нашей области предпочитают в сельское, лесное и рыбное хозяйство. Туда направили больше половины инвестиций. В сельском хозяйстве реализовали 33 тысячи тонны мяса, 200 тысяч тонн молока, собрали 146 млн штук яиц. Примечательно, что в регионе на треть выросло производство сыра и творогп. Что касается промышленности, рост превысил 9%. В строительстве — 8. Сдали почти 300 новых зданий. Жилой фонд увеличился на 46 тысяч квадратных метров. Средние фактические затраты на строительство одного квадрата составили 125,5 тысяч тенге.

Айгерим Мукашева

Читайте также

Активы ВТБ банка выросли на 54%
Мечта коневода реализовалась благодаря фонду финансовой поддержки сельского хозяйства
Лидеров проекта «Ashyq» определили в СКО
Предприниматель из села Аккудык Тайыншинского района расширила семейный бизнес