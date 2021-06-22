125,5 тысяч тенге тратят в СКО на строительство 1 кв. м



На 20% вырос объём инвестиций в СКО. Это итоги социально-экономического развития региона за пять месяцев текущего года. По данным департамента статистики, общая сумма инвестиций составила 87 млрд тенге. Вкладывать в нашей области предпочитают в сельское, лесное и рыбное хозяйство. Туда направили больше половины инвестиций. В сельском хозяйстве реализовали 33 тысячи тонны мяса, 200 тысяч тонн молока, собрали 146 млн штук яиц. Примечательно, что в регионе на треть выросло производство сыра и творогп. Что касается промышленности, рост превысил 9%. В строительстве — 8. Сдали почти 300 новых зданий. Жилой фонд увеличился на 46 тысяч квадратных метров. Средние фактические затраты на строительство одного квадрата составили 125,5 тысяч тенге.

Айгерим Мукашева