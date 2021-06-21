«Велосипед изменил мою жизнь». Массовый велопробег прошел в Петропавловске

Велопробег проходит в рамках чемпионата страны. О его проведении именно в СКО договорились ещё в начале прошлого года. Планы нарушила пандемия. Идею воплотили в жизнь в этом году.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



-Мы хотим, чтобы этот чемпионат стал традиционным именно на нашей североказахстанской земле. Потому что здесь большая история велоспорта. Давайте из этих дней мы сделаем, опыт приобретем. Что нужно улучшить в инфраструктуре, освещении. И раз в 2-3 года, чтобы проходил именно на территории СКО.

«Велосипед изменил мою жизнь», — говорит Юрий Киряков. 3 года назад он впервые в жизни сел на этот двухколёсный транспорт. Ранее спортом мужчина никогда не занимался и был не в лучшей форме, вспоминает Юрий. Но благодаря велосипеду он похудел больше чем на 40 кг и сейчас готовится к сложнейшему виду соревнований — триатлону «Iron man». Вместе с ним тренируются и единомышленники из клуба «Iron will».

Юрий Киряков, участник велопробега:

-Это клуб триатлона. Мы плаваем, едем на велосипеде и бегаем. У нас каждые выходные проходят открытые тренировки. Мы собираемся на Пёстром. Любой, кто хочет присоединиться, в 9 утра мы ждём и делаем бесплатную открытую велотренировку.

Но эту тренировку велосипедисты клуба проведут с сотней петропавловцев. Здесь и профессионалы, и любители. Нет цели прийти первым, говорят участники, это не гонка за медали. Куда важнее эмоции, которые получаешь. Вместе они проедут 10 км по городским улицам. Дистанция небольшая, говорят юные велосипедисты. На тренировках они преодолевают расстояние минимум в пять раз больше. Особенность в другом, считает Глеб Иванов. Проехать дистанцию рядом с олимпийским чемпионом — мечта каждого велосипедиста.

Глеб Иванов, участник велопробега:



— Это такое мероприятие. Каждый велоспортсмен должен принять в нём участие. Оно довольно редко бывает в Петропавловске. Интересно по городу поездить с остальными велосипедистами.

Дистанцию петропавловские велолюбители преодолели чуть больше чем за 20 минут. По итогу каждому дали грамоту и памятную медаль.