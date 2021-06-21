В СКУ им. М. Козыбаева начался приём документов от абитуриентов

Год усердной подготовки к ЕНТ позади, рассказывает выпускница Мамлютской школы Айнур Байзакова. На главном тестировании 17-летняя девушка набрала высокие баллы, а значит, шанс побороться за бюджетное место есть. С выбором предметов Айнур определилась сразу, она мечтает стать преподавателем русского языка и литературы.



Айнур Байзакова, абитуриентка:



-Русский язык для меня легче. Привлекала и литература. Пушкин, Лермонтов — эти поэты мне интересны. Их стихотворения я читала с большим удовольствием.

Айнур собрала все необходимые документы, но, принимать их сегодня не стали. Приём заявок на грант начнётся 13 июля через портал электронного правительства. Отсюда и привычного ажиотажа в приёмной комиссии ВУЗ-а нет. ПОдали свои документы лишь абитуриенты, поступающие на творческие специальности. Их в местной альма-матер 6. Для будущих журналистов, спортсменов, музыкантов, дизайнеров экзамен пройдёт в традиционном формате с 8 по 13 июля. В это же время его сдадут и будущие преподаватели начальной военной подготовки.

Гульмира Оспанова , ответственный секретарь приёмной комиссии СКУ им. М.Козыбаева:

-Многие дети заблуждаются, что если вы сдавали творческий экзамен в этом университете, то можете поступить в другой на бюджет. Если студент сдавал экзамен в одном вузе, то только здесь и может поступить на грант.

Поэтому с выбором, где сдавать творческий экзамен, нужно определиться сразу. Наряду с приёмом заявлений в вузе началось тестирование для будущих врачей и преподавателей. Для последних пройти его можно как онлайн, так и в традиционном формате. Пороговые баллы в этом году тоже изменились.



Гульмира Оспанова , ответственный секретарь приёмной комиссии СКУ им. М.Козыбаева:

-В этом году по педагогическому направлению баллы поднялись от 70-ти до 75-ти. И по здравоохранению поднялись баллы. Но, хотелось бы отметить, что по сельскохозяйственным наукам проходные баллы остались те же — 50 .

Расстраиваться, если не набрал пороговый балл по этим специальностям, не стоит, заверяют в комиссии. В университете есть альтернативные технические направления. Для этого создали консультативную помощь. Обратиться сюда можно и в выходные дни с 9-ти утра до 19:00 вечера.

Жанель Бисенбаева