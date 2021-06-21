В СКО уровень заболеваемости КВИ остаётся стабильным

За прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 13 североказахстанцев. У 6-ти из них болезнь протекает без симптомов.

На этот раз основная часть заразившихся приходится на Айыртауский район — 5 человек. 3 случая зарегистрировали в областном центре и столько же в Уалихановском районе. 2 положительных результата ПЦР-теста выявили у жителей района им. Г. Мурепова. Если говорить об эпидситуации в стране, то по данным на 20 июня коронавирусом заразились 930 казахстанцев. Антилидером стала столица — 215 новых случаев.

Жанель Бисенбаева