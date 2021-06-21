В Петропавловске 57-летний мужчина погиб во время пожара. ЧП случилось утром 20 июня в поселке Борки. В частном доме по улице Зелёная, 9 в одной из комнат произошло возгорание пола и мебели.

Огнеборцы, которых на место трагедии вызвал очевидец, ликвидировали пожар за 10 минут. Общая площадь возгорания составила 5 кв метров. На месте происшествия спасатели нашли тело погибшего мужчины. В частном доме он жил один.

Жанат Жумажанов, главный специалист управления по ЧС г.Петропавловска:



— При проведении всех осмотров данного пожара было установлено, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем, попадания малокалорийного источника. Такого, например, как не потушенная сигарета, спичка. На данный момент на территории области произошло 106 пожаров, в результате пожаров погибли 9 человек, 18 — пострадали. Среди пострадавших есть трое детей.

Дарья Пышмынцева