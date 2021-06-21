Полицейские СКО стали призёрами чемпионата мира по рукопашному бою

Решительный, смелый и целеустремлённый. Ердаулет Сайдуллаев в полицию пришёл два года назад. Трудиться на благо своей Родины — мечта детства, признается парень. Физическая подготовка в правоохранительтных органах важна. Ердаулет занимается рукопашным боем. Наряду со службой о спортивном зале не забывает и даже успевает защищать честь области и страны в различных турнирах.

Ердаулет Сайдуллаев — инспектор ДП СКО, бронзовый призёр чемпионата мира по рукопашному бою:

-Недавно проходили соревнования в Узбекистане. Чемпионат длился три дня. Я выступал в весовой категории до 75 килограммов. Соревнования понравились. Всё прошло на высшем уровне.

Соперники достойные, у каждого своя тактика. Ердаулет провел три боя, два из которых выиграл. Домой привёз бронзу.

Вместе с Ердаулетом на чемпионат ездил и Ырысбек Байдуллаев. Парень выступал в весовой категории на 10 килограммов меньше и тоже взял третье место. Оба подошли к соревнованиям ответственно. Ежедневные тренировки на свежем воздухе дали положительный результат. Всё это время рядом с ребятами находился их коллега Валихан Жусупов. Каждый день на стадионе он отрабатывал с ними комплекс упражнений и приёмов.

Валихан Жусупов — инспектор ДП СКО:



— Ребята отработали отлично. Оба являются мастерами спорта. Ырысбек является мастером международного класса и чемпионом мира. Вернулись на родину с призовыми местами, поднимали флаг нашей республики.

Всего в соревнованиях в Ташкенте приняли участие спортсмены из 30 стран. Честь нашей страны защищали 9 человек. Двое из них — североказахстанцы. На достигнутом парни останавливаться не собираются. В планах принять участие в чемпионате Азии.

Алишер Ашимов