ФК « Qyzyljar» на своём поле проиграл уральскому «Akzhaik»

Спорт

23:06 21 Июня 2021

ФК « Qyzyljar» на своём поле уступил уральскому «Akzhaiku». Встреча проходила в рамках чемпионата страны 18-ого июня.
Команда из Западного Казахстана доминировала с первого тайма. Североказахстанский клуб пытался сдержать натиск гостей и всё же сумел сохранить ничейный счёт. Инициативу второй 45-минутки взяли на себя гости поля, поразив ворота нашей команды первым голом. В составе уральцев отличился Иван Антипов. Матч завершился со счётом — 0:1. По итогу турнира кызылжарцы опустились на 6-ое место в турнирной таблице. В следующей игре они встретятся с актюбинской футбольной командой. Выездной матч состоится 22 июня.

Жанель Бисенбаева

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