Представители федерации велоспорта РК поделились планами с журналистами

Нурлан Смагулов, президент федерации велоспорта РК:

— По результатам молодежных игр в командном зачете первое место заняла Алматинская область, второе место — г.Нур-Султан, третье место – СКО. По существу, это три лидирующие в велоспорте области. Я очень благодарен акиму области Кумару Аксакалову, всему активу области за то, что нам предоставили все технические и организационные моменты в этом городе.

Напомню, Петропавловск не принимал национальный чемпионат РК с 2015 года. Всю прошлую неделю на площадках нашего города соревновались 92 сильнейших юниора страны, еще 80 опытных велогонщиков и 18 особенных спортсменов. Чтобы избежать спорных моментов, каждый велосипед оснастили специальным устройством, которое определяло время финиша участников. Судейский состав, кстати, работал в новой форме. Кому-то это может показаться мелочью, отметил президент федерации велоспорта, но именно из них складывается путь к мировым стандартам состязаний.

Нурлан Смагулов, президент федерации велоспорта РК:

— Мы сейчас активно начинаем развивать велошколы по всей стране, переселяем детей из различных помещений и физически, и морально в новые велошколы. Начинаем заниматься снабжением новым велоинвентарём. В Казахстане созданы 3 континентальные команды.

Руководит сильнейшей командой «Аstana pro team» вице-президент федерации велоспорта страны, выдающийся спортсмен Александр Винокуров. Он, как и многие казахстанцы с нетерпением ждет предстоящую олимпиаду в Токио, до которой осталось чуть больше месяца.

Александр Винокуров, вице-президент федерации велоспорта РК:



— Луценко Алексей, я считаю, достоин, он вырос и на этих Олимпийских играх может побороться за пьедестал. Он себя неплохо показал на предыдущей гонке во Франции, занял 2 место.

У казахстанских велогонщиков 7 лицензий для участия в предстоящей олимпиаде. Веломотокросс, а именно езда на ВМХ велосипедах, тоже входит в программу. В профильной федерации страны надеются, что в ближайшем будущем в Петропавловске появится ВМХ-парк.

Асем Кунакбаева, генеральный секретарь федерации велоспорта РК:



-ВМХ-парк, в отличие от других спортивных сооружений, не требует капитального строительства. Это не ФОК, требующий бассейна. Это просто парковая территория размером от 120 до 60 метров. Это безопасная и комфортная среда для детей возрастом от 2 лет и старше, где они будут получать первичные велосипедные навыки.

С помощью тренеров. Планируется, что занятия там будут проводить бесплатно.

Дарья Пышмынцева