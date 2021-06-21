Двух нетрезвых подростков поймали полицейские

Правоохранительные органы

23:13 21 Июня 2021

2-ух нетрезвых подростков поймали полицейские на ночных улицах Петропавловска. Таковы результаты трёхдневного рейда «Дети в ночном городе».
Под особым контролем стражей порядка и волонтёров – кафе, компьютерные клубы, парки и скверы. Родителям несовершеннолетних грозит штраф в размере 30-ти тысяч тенге. Столько же придётся заплатить законным представителям, чьи дети гуляли после 11-ти вечера. Таковых во время рейда выявили 8. В ведомстве отметили, что чрезмерная активность ночных прогулок у подростков проявляется в период летних каникул.

Жанель Бисенбаева

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