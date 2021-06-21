Акцию «Нулевая терпимость» провели ЛОП на станции Петропавловск

Правоохранительные органы

23:12 21 Июня 2021

Посетители вокзала узнали о мерах безопасности на железнодорожных путях, а также о борьбе с наркомАнией. Все без исключения пассажиры получили памятки и брошюры. Здесь же сотрудники линейного отдела вместе с нуротановцами организовали приём граждан. Любой желающий получил ответы на интересующие вопросы.

Серик Каражигитов — первый заместитель начальника линейного отдела полиции на станции Петропавловск:


-В текущем году нами были выявлены 900 правонарушений. Среди которых 700 — по линии железнодорожного транспорта, прохода по железнодорожным путям в неустановленных путях. Имеется 4 факта травм, 3 из которых со смертельным исходом, 1 суицид и 1 женщина находится сейчас в реанимации.

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