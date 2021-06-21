21- й выпуск молодых офицеров прошёл в Военном институте Национальной гвардии РК

Дети/молодежь, Образование

23:14 21 Июня 2021

Под звуки оркестра выпускники проходят строевым шагом, демонстрируя военную выправку и подтянутость. Для этих ребят понятия «честь и долг» являются смыслом жизни. Сегодня они покидают родные стены учебного заведения. 4 года ранних подъемов, построений, подготовок и занятий закончились. И вот они уже в парадных мундирах. Флаг поднят. Боевое знамя на месте. Гимн.

От имени главы региона со словами напутствия к выпускникам обратился его заместитель Сатжан Аблалиев.

Сатжан Аблалиев — заместитель акима Северо-Казахстанской области:

-Военный институт — это хорошая школа жизни и воспитания, основанная на великих традициях армии народа. Уверен, что для современной молодежи, выбравшей профессию офицера, такая школа станет отличным плацдармом для становления сильной личности и обретения верных ориентиров в жизни.

Тысячи юношей начинали здесь свой путь. Свою детскую мечту исполнил Женис Балгужин. Еще будучи мальчиком парень равнялся на своего деда — ветерана Великой Отечественной. Поэтому поступил сначала в военный интернат, а затем и в институт. Все эти годы он находится вдали от дома.

Женис Балгужин – выпускник Военного института Национальной гвардии РК:

— Офицерскую профессию я не жалею, что выбрал. Так как до этого я обучался в военном специализированном интернате в городе Караганде в период с 10 — 11 класс. Это было моей детской мечтой, так как у меня дедушка участвовал в войне. Я уверен, что мы — выпускники 2021 года с честью и достоинством пополним офицерский корпус РК.

Долгожданные дипломы сегодня получили 205 выпускников, 10 из них — с отличием, а 4 удостоены нагрудного знака «За успешное окончание военного вуза». Их имена занесены на доску почета института. К сожалению, из-за карантинных ограничений родители офицеров не смогли находиться рядом, но, на YouTube канале Национальной гвардии для них запустили онлайн–трансляцию церемонии награждения.

Бауыржан Абжанов — начальник Военного института Национальной гвардии РК:

-Мы добились таких результатов. Это, конечно, большой труд, в первую очередь, руководства военного института, преподавательского состава, который вложил те знания, навыки нашим молодым офицерам. Наши офицеры пополнят ряды службы государственной охраны, 5 офицеров — Министерста обороны РК и 7 — офицеров пограничной службы КНБ. Будут проходить службу в данных силовых ведомствах.

В завершение церемонии золотой медалист Нурсултан Суттибай, опустившись на колено, попрощался с боевым знаменем института от имени всех уже молодых лейтенантов.
Гюзель Закария

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