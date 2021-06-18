Совещание по вопросам развития газовой отрасли провел Президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Акорда. Глава государства подробно остановился на инвестиционной привлекательности отрасли.

Правительству поручено выработать соответствующие подходы, чтобы заинтересовать недропользователей и увеличить производство газа. Глава государства также коснулся вопроса модернизации газотранспортной системы. Президент дал поручение Правительству и специальному Фонду задействовать дополнительные источники финансирования, включая доходы от экспорта и не только. Касым-Жомарт Токаев отметил, что отдельного внимания заслуживает полное обеспечение газом севера страны, в частности, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Это необходимо для придания импульса промышленному развитию данных регионов. Что касается ценообразования на внутреннем рынке газа, то по словам главы государства, газификация регионов привела к увеличению потребления голубого топлива. За последние пять лет внутренний рынок увеличился с 12 до 17 миллиардов кубометров газа. При этом цена на него в Казахстане — одна из самых низких в странах СНГ.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

-Ранее я давал поручение по сглаживанию тарифов на газ по регионам и обеспечению населения доступным газом. Следует активизировать работу в данном направлении. Одним словом, нужна новая понятная и прозрачная модель ценообразования вкупе с продуманной системой защиты социально уязвимых слоев населения, а также отраслей экономики, чувствительных к цене на газ. Прошу Правительство выработать подходы не позднее 1 сентября.