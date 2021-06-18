Главный санврач Мамлютского района вспомнила начало пандемии COVID-19

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— В 2020 Казахская школа-интернат Мамлютки превратилась в карантинный стационар на 150 коек. Их количество наращивали постепенно, также, как и занимали этажи учебного заведения. В нем несколько дней казахстанцы и не только ждали своих результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Все это время они находились под наблюдением медиков и санитарных врачей.

Зейняп Биккина, руководитель управления санитарно- эпидемиологического контроля Мамлютского района:

-У нас приграничная территория. Все люди, которые приезжали с границы из России, их в то время депортировали: студенты, вахтовики. Это своего рода был фильтр. Если человек был здоров, то он дальше следовал на свою территорию домой, если положительный, то его госпитализировали в инфекционное отделение. Народ к этому был не готов, чтобы на 2 дня его изолировали.

Изолированные спешили поскорее вернуться к домашним делам, работе и родным. Разъяснять что, сейчас это невозможно, Зейняп Биккиной приходилось, как днем, так и ночью. Результаты ПЦР тестов, кстати, тоже часто приходили в нерабочее время. Люди по-разному на них реагировали. Главный санврач Мамлютского района вместе с коллективом искала подход к каждому, кто попал в карантинный стационар.

Зейняп Биккина, руководитель управления санитарно- эпидемиологического контроля Мамлютского района:

— Мне, наверное, повезло. У меня хороший, слаженный коллектив. Мы вместе давно работаем. Плохо то, что к нам не идут на работу, бояться. А молодым можно идти и учиться. Эта работа всегда востребована, она нужна.

Востребованной профессии Зейняп Биккина посвятила 33 года. Прошла испытание пандемией COVID-19, которая еще не закончилась, на пределе возможностей трудилась во время распада Советского союза. Руководитель с сильным характером, может показывать свои слабости и переживания только дома в кругу близких. Они ее тыл. Люди, которые всегда поддержат и поймут.

Диляра Мухамедшина, дочь Зейняп Биккиной:

-В первую очередь, мама сильно переживала за работу, за свой район, чтобы заболеваемости не было. Постоянное общение с людьми, быть в руководящей должности. Мама столько лет посвятила своей работе. В этом, конечно, есть призвание.

Кстати, найти свое дело Диляре помогла ее мама. Девушка получила высшее образование в Омске и теперь трудится в местной ветеринарной лаборатории.

Дарья Пышмынцева