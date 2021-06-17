За неделю ОПМ «Быт» в СКО выявили 860 административных правонарушений

4300 подучетных лиц проверили полицейские за неделю. Среди них больше 300 неблагополучных семей, в отношении ещё пятисот вынесены защитные предписания. За 7 дней в комиссию по делам несовершеннолетних направили 12 материалов на лишение или ограничение родительских прав. Такая мера наказания помогает не только обезопасить ребёнка, но и достучаться до горе- мам и пап. Так произошло и в этой семье. Только лишившись родительских прав, женщина устроилась на работу, решила бытовые проблемы и рассталась с пьющим сожителем. Сейчас ждёт возвращения детей домой.



— Потом нам надо будет решать вопрос, чтобы забрать уже детей, сроки подходят, дети уже сколько там находятся.

Почти половина подучётных, это больше 2 тысяч, — алкоголики. В рамках оперативно-профилактического мероприятия 15 человек направили на принудительное лечение. Многие из них говорят о том, что действительно хотят избавиться от пагубной зависимости и просят помощи.



— Я вот ради дочери, чтоб этого не повторилось, то, что у меня было, я жить хочу со своей семьёй, со своими внуками.

За неделю операции в области зарегистрировали 300 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Каждый второй случай происходил на глазах полицейских, когда те наведывались с проверкой.

Асия Абжанова, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— Одним из рычагов воздействия на семейных дебоширов является вынесение защитного предписания и установление особых требований к поведению правонарушителя. Так, в период ОПМ вынесено 92 защитных предписания, судами установлено 35 особых требований к поведению правонарушителя.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Быт» продлится до конца июня. Пока ознакомимся с промежуточными итогами. За неделю полицейские выявили 860 административных правонарушений. Половина — распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. 212 родителей допустили ночные гуляния подростков. 14 человек нарушили защитное предписание, за что предусмотрено предупреждение либо арест до 5 суток. Ко всем нарушителям применены меры административного воздействия.

Айгерим Мукашева