Авторскую книгу для детей презентовала Галия Малдыбаева

Книга повествует о приключении двух детей. Вместе они преодолевают трудности, помогают людям и учатся дружбе. Сказка носит свое название в честь первого внука Галии — Сагдиана. Это уникальное имя переводится как «приносит счастье».

Галия Малдыбаева — автор книги, директор областной детско-юношеской библиотеки им. Г.Мусрепова:

-Недаром восточные мыслители говорили, что книги — это самые драгоценные сокровища, не стоящие целого состояния. Очевидно, что в любое столетие книга полна знаний и учений. В своей книге я хочу, чтобы дети, читая ее, учились только хорошему: доброте, взаимопониманию.



Для Галии это первый опыт в написании книг. Ранее автор публиковала собственные стихи. Некоторые из них прочли на презентации сказки.

Поддержали автора родственники, друзья и коллеги, пригласили сюда и ребята из детского сада. 5-леняя Аяулым Ерсайын любит читать книги и была рада узнать о новом произведении.

Аяулым Ерсайын:

— Я люблю читать книги. Особенно сказки. Мне понравилась презентация «В мире Сагдиан». Теперь я хочу ее прочитать.

Стоит отметить, что сказочная история написана на двух языках. Книга издана в 100 экземплярах.

Диана Салихова