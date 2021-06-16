Полицейские нашли мать 2-летнего малыша

Напомню, 14 июня в Рабочем посёлке мальчика нашли на улице без присмотра взрослых. Фото малыша распространяли в социальных сетях в надежде, что его родители найдутся. Но, матери ребенка было не до него. 24-летняя жительница Есилького района была у подруги в 20 микрорайоне. С ее слов, она оставила сына у знакомых в Рабочем поселке. Горе-родительницу доставили оперативники. В этот момент девушка была в нетрезвом состоянии. Её привлекут к административной ответственности.

Эльмира Абушева, начальник отделения ювенальной полиции УП г.Петропавловска:

— Ранее данная гражданка уже привлекалась за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей. У неё имеется двое малолетних детей. Один из которых проживает с матерью. Ребенок сейчас находится в детской областной больнице. Осуществляется сбор материала по направлению на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, где будет ставиться вопрос о принудительном лечении либо ограничении в родительских правах. Также мы поставили её на профилактический учёт в отделение ювенальной полиции.