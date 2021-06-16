Полицейские СКО приняли участие в чемпионате мира по рукопашному бою

Спорт

22:27 16 Июня 2021

В здоровом теле — здоровый дух. С 4 по 8 июня в Ташкенте прошел чемпионат мира по рукопашному бою. Честь Казахстана защищали 9 спортсменов. В сборную нашей страны вошли и североказахстанские полицейские. Ирисбек Байдуллаев выступал в весовой категории до 65 кг, а Ердаулет Сайдуллаев — до 75. В целом они показали хороший результат. Домой привезли бронзу. Всего на международном первенстве выступили спортсмены из 30 стран. Казахстан занял третье место. В копилке нашей сборной два золота и семь бронзовых медалей.

Алишер Ашимов

 

 

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