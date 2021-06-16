Пить воду из озера вынуждены жители села Виноградовки Кызылжарского района

Каждая здесь на вес золота. На этот «почасовый пункт выдачи воды» сельчане приезжают со всеми вёдрами, которые есть в доме. Кому-то для этих целей пришлось купить и дополнительные. Иначе, не хватит ни умыться, ни попить. Кстати, чтобы постирать вещи или полить огород, отсюда воду давно не набирают. И жалко даже не 40 тенге, которые платят за каждую флягу, просто вода в дефиците. Поэтому наполняют канистры для хозяйственно — бытовых целей люди вот в этом озере. Но есть и те, кому приходится отсюда пить.



-Все мы считаем себя коренными жителями. Вот и мучаемся. Как развал получился, у нас здесь и вода была, и колонка. Но это время забыто уже давно. Вот сейчас в 21-ом веке мы пьем с этого болота.



-С болота пьём воду. Поехать и набрать её даже с озера не можем. Нет транспорта. У нас же есть дети, как приготовить поесть, постирать, огород полить, если нет воды?

Марина Пантюхова набирает воду не только себе. В первую очередь она наполняет вёдра одиноким пенсионерам и инвалидам. Их в Виноградовке пятеро. Каждому в день требуется не меньше фляги.

Марина Пантюхова, жительница с. Виноградовки, Кызылжарский район:

-Я вожу два раза в неделю воду. Им этой воды не хватает. Мало очень. То, что в моих силах, я вожу и доставляю.

С этой проблемой здесь живут больше 15-ти лет. Одна надежда вот на этот новый групповой водопровод. Завезли материалы, начали строить, только радость сельчан длилась недолго. Процесс остановил технический надзор, объясняя тем, что проекту 2013 года необходимы корректировки.



Адильбек Есендыков, аким Виноградовского сельского округа, Кызылжарский район:

-С 2013-ого года прошли большие изменения. Лесной фонд зашёл, появились болота, «Казахтелеком» проложил оптико- волоконные сети. Вот эти все нюансы устранят, потом пройдёт экспертиза и только после этого дадут разрешение на продолжение работы.

Трубы, которые здесь лежат чуть меньше месяца, придётся увезти. На солнце материал может испортиться. Сколько они будут находиться на складах и боксах — неизвестно, также как и то, до какого времени люди будут набирать воду из «озера надежды».

Жанель Бисенбаева