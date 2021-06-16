На 50 % уменьшилось количество проверок пожарной безопасности в субъектах малого бизнеса

ДЧС

22:38 16 Июня 2021

На 50 % уменьшилось количество проверок пожарной безопасности в субъектах малого бизнеса. Изменения связаны с объявленным главой государства мораторием в 2020-ом году.
Несмотря на уменьшение нагрузки на работу предпринимателей, ЧС-ники напоминают им о соблюдении простых правил пожарной безопасности. Рассказали спасатели и о том, какие требования предусмотрены в рамках проверочного листа. Подробно разъяснили бизнесменам изменения в административном законодательстве. Так, с начала года пожарные проверили более 570 объектов малого бизнеса, 83% из которых работают с нарушениями.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

-Количество пожаров в области зарегистрировано 325 случаев. Основные причины, к сожалению, связаны с неосторожным обращением с огнём. Также увеличение пожаров связано с прошедшим отопительным сезоном. Но, в то же время мы хотим разъяснить те категории бизнеса, которые не охвачены проверками о правилах элементарной пожарной безопасности.

Жанель Бисенбаева

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