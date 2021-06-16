Лидеров проекта «Ashyq» определили в СКО

Отсканировать QR-код и показать свой статус работникам. Такая процедура для клиентов этого фитнес-центра уже привычка. Работать по проекту «Ashyq» здесь начали два месяца назад и стали одними из первых участников в нашей области. На тот момент проект не был особо известен в Петропавловске. Потому в начале было непросто.

Анастасия Луконина, менеджер фитнес-клуба:



— Трудности были, конечно. Не без этого. Люди возмущались. Но, наша позиция была показать и научить людей, что это нужно делать. Люди привыкли к этому и стали относиться более спокойно и лояльно. Мы донесли до людей, что это надо.

Сейчас трудностей нет, говорят работники. За последние две недели на этом объекте зафиксировали тысячу чекинов. Этот фитнес-центр стал лидером «Ashyqа». Почётное звание получил и бассейн СК университета. На групповые занятия сюда приходят не меньше сотни человек в день. Каждого посетителя просят отсканировать QR-код. Без этой процедуры в бассейн не пройти.

Вместе с титулом лидера эти два объекта получают и льготы. В следующие две недели они могут продлить режим работы на два часа и увеличить заполняемость на 10%. Конечно, такое поощрение больше оценили бы развлекательные заведения и точки общепита. Особенно в выходные дни. У них тоже есть шанс стать лидером проекта. Напомню, если регион находится, к примеру, в «желтой» зоне, участники «Ashyqа» работают по ограничениям «зелёной». Проект запустили, чтобы помочь бизнесу реабилитироваться после карантина. Второй аспект — «Ashyq» помогает выявлять заболевших и контактных, которые нарушают режим изоляции и подвергают других опасности.

Женис Казиев, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— У нас было 2 случая. В одном из общепитом было обнаружено два посетителя с «жёлтым» статусом. Это пока вся статистика. Хотя по республике свыше 200 ежедневно с «красным» статусом выявляется. Это говорит о том, что данная программа работает.

Сейчас в СК 154 объекта являются участниками проекта «Аshyq».

Айгерим Мукашева