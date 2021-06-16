Горящий тополиный пух стал причиной пожаров на двух улицах г. Петропавловска

Детям, а порой и взрослым забавно поджигать тополиный пух. Многим интересно наблюдать, как огонь стремительно распространяется по «белому ковру». Однако, такая шалость может обернуться печальными последствиями. Два пожара из-за горящего пуха произошло в областном центре, на улицах 314-й Стрелковой дивизии и 1-й Заречной. К счастью, оба случая обошлись без жертв.

Жанат Жуманов — главный специалист управления по ЧС г. Петропавловска:



-В результате поджога пуха на территории города произошло два пожара. Пострадали три хозпостройки, одна веранда и жилой дом. По одному факту уже передали дело. Сотрудниками местной полицейской службы установлено лицо и проводятся досудебное расследование. Это у нас был пожар по 314-ой Стрелковой дивизии, 170.

Пожароопасный сезон в регионе объявили еще в апреле. В этот период ЧС может возникнуть из-за любой оплошности, говорят огнеборцы. Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать элементарные правила.

Жанат Жуманов — главный специалист управления по ЧС г. Петропавловска:



-Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по недопущению поджигания пуха, травостоя. Также проводятся рейды и по многоэтажным жилым домам. Председателям КСК доводится информация о том, что необходимо данный пух поливать водой, прибивать его, подметать и убирать с территорий.

С начала года в городе произошло 106 пожаров, в результате которых погибли 8 человек, 19 получили травмы.

Алишер Ашимов