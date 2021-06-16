23 июня в Казахстане отмечается День государственного служащего

Стоял у истоков, обучил немало молодых кадров. Техникум, армия, училище и долгие годы, отданные во благо развития страны. Анатолий Корабельников признается, что никогда не уходил в сторону от участия в жизни родного края.

Анатолий Корабельников — заместитель председателя областного совета ветеранов:

-С государственной службой напрямую я был связан в годы ее становления. Это был 2013 год, когда был издан Указ Президента Назарбаева. 4 закона было принято о создании в стране новой государственной службы с ее принципами, подходами и действиями, поэтому, как говорится, с самых первых колышков, с первых организационных вопросов приходилось заниматься тем, чтобы формировать структуры государственной службы. За эти 8 лет можно заметить значительные динамичные сдвиги в положительную сторону.

Свои знания и опыт старшее поколение передает молодежи. Михаил Смольянинов занят в этом секторе всего 2 года, но у него большие планы. Парень уже создал свою волонтерскую организацию «Доброе сердце». Хочет овладеть государственным языком и приносить пользу своему родному селу, уезжать никуда не собирается. Михаил, кстати, — ровесник Независимости нашей страны.

Михаил Смольянинов — ведущий специалист по сельскому хозяйству и социальным вопросам аппарата акима Куйбышевского сельского округа, Кызылжарский район:



-В аппарат акима Куйбышевского сельского округа пришел работать статистом. Работа понравилась, затянула. Решил перевестись на гос службу. Еще со школьной скамьи, когда учились в Боголюбовской средней школе, у нас были прикреплены ветераны на каждый класс, и мы помогали. С тех времен мне как-то понравилось это все, помогать пожилым людям. Придя в госслужбу, решил создать свой отряд в нашем селе, занялись добрыми делами

Должны быть ближе к народу, считает молодой руководитель. Елдар Закирин ежедневно решает насущные вопросы сельчан: дороги, водоснабжение, освещение.

Елдар Закирин — заместитель руководителя отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылжарского района:



-Изначально, честно, не планировал устроиться, но после завершения университета пришел в бюджетную сферу, понравился принцип работы, вообще сама работа. Решил дальше построить карьеру в бюджетной сфере, в государственной службе.

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Всего в СК более 4000 госслужащих, 700 из которых — молодые специалисты.

Гюзель Закария