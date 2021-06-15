Полицейские вышли на группу злоумышленников, которые украли табун лошадей

-Согласно показаниям потерпевших табун лошадей пасся возле села Казангап. По оперативным данным путь перегона табуна возможен через Акжарский район, через поля…

После того, как самостоятельные поиски не увенчались успехом, сельчанин обратился к участковому. Искали 40 пропавших голов не только в районах области, но и в соседних регионах. Спустя полгода оперативно-розыскных мероприятий двух схожих по приметам лошадей, наконец, нашли. Находились они в подсобном хозяйстве одного из жителей Зерендинского района Акмолинской области.

Руслан Назаров,заместитель начальника ДП СКО:



При проверки данная информация подтвердилась. При этом данный гражданин пояснил, что указанных лошадей ему привез родственник. В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были изобличены еще трое жителя Акмолинской и еще один житель Северо-Казахстанской области. В настоящие время все подозреваемые арестованы, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

На след 53-летнего жителя Бурабайского района вышли сразу. Оказалось, что в скотокрадстве были замешены еще 5 человек. Из них двое — североказахстанцы, остальные — жители Акмолинской области. Все они работают табунщиками. Гнали животных в соседний регион по очереди. Как только добрались до места, поделили лошадей между собой. Все материалы стражи порядка передали в суд.

Жанель Бисенбаева