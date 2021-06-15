Как изменилась система образования за годы независимости РК?

Адия Ахметова, первый директор СШ №6 имени Кожабергена Жырау:



— У нас и ремонт не завершился, и крыша была открыта, мы, несмотря на это, учебный год начали.

Так 1 сентября 1996 года прошло открытие 6-ой школы. Шёл 5-ый год независимого Казахстана. Было непросто, вспоминают ветераны педагогического труда. Дети зимой за партами в валенках и даже шапках. Уроки начинались не 8:00, а когда солнце встанет.

Адия Ахметова, первый директор СШ №6 имени Кожабергена Жырау:

-Когда мы открывали школу, не было инвентаря, не было мебели. Приходилось собирать, помогали спонсоры, другие организации, которые закрывались. В то время нам, конечно, не приходилось выбирать. Что нам выделяли, тому и были рады. И зарплаты учителям не вовремя выдавали. Были такие моменты, когда учителя уходили в отпуск без зарплаты. Это тоже надо признать.

Признают педагоги и то, что казахский язык в то время на севере страны не был популярен. В русскоязычных школах открывали казахские классы. Но этого было, конечно, недостаточно. Школа №6 стала в числе первых казахских учебных заведений, открытой в независимой республике.

Адия Ахметова, первый директор СШ №6 имени Кожабергена Жырау:



— В очень трудные годы мы открывали эту школу. До этого прошла большая подготовительная работа. Агитационная работа с родителями, которые не всегда верили в будущее казахского языка. Безусловно, это понятно, у нас не было тогда отделений и факультетов, которые обучали бы на казахском языке специалистов.

Не хватало методичек, учебников, мебели, спортивного инвентаря. На примере 6-ой школы можно понять, что происходило в системе образования на заре независимости. Если сравнить с нынешним днём, очевидно, что СК, как и вся страна, сделал огромный шаг вперед. С каждым годом условия обучения становились лучше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— 61% наших школ были построены в далёких 50-80 годах. Поэтому за последние два года мы направили колоссальные средства на решение этой проблемы. Наши школы износились существенно. Капитально отремонтировано 249 объектов на сумму 10 млрд тенге. Это половина школ нашей области.

Ремонтируют учебные заведения даже в отдалённых сёлах, чего не было никогда. Параллельно с этим возводят новые школы. Построили три. На подходе ещё одна в Петропавловске и две в Тайыншинском районе. Открывают всё больше центров и кабинетов поддержки инклюзии. Получать знания в комфортных условиях может каждый ребенок. А сколько за годы независимости было реформ. Самая нашумевшая — обновлёнка. Многие встретили её критикой, ошибочно считая, что таким образом меняют содержание учебных программ. Но согласитесь, « Войну и мир » не переписать, как и не изменить формулы в химии и законы физики. Суть в подходе к обучению. В этом смысл обновлёнки.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Раньше педагог 80% урока распинался у доски. Чертил графики, объяснял и следил, чтобы дети не отвлекались и соблюдали тишину. Но, как мы знаем, далеко не все школьники отличаются усидчивостью. Со временем стало понятно, подход к обучению надо менять. Новое поколение требовало новых методик.

Если раньше учитель был информатором, то сейчас он — наставник и своего рода проводник. В основе «пирамида обучения».

Данияр Уалиев, директор Назарбаев интеллектуальной школы:

— По исследованиям специалистов именно вещание лекции даёт 5%, а больше 50% освоения новых знаний даёт групповая работа, обучение друг друга и объяснения. Мир меняется. В будущем нам нужны такие специалисты, которые могут перестроиться, могут быстро получить новые знания и применить их. В целом, задача образования сейчас — дать функциональную грамотность.

Сейчас куда важнее развить у ребёнка критическое мышление, умение работать в группе и быть лидером, а ещё аргументировать свою точку зрения и в принципе её иметь.



Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:



-Пандемия показала, что учитель должен сфокусироваться не столько на передаче информации, сколько на реализации главной миссии: поддерживать детей, сочувствовать, мотивировать, объяснять и помогать, быть наставником. Дети стали другими, стали лучше, свободнее. Наш долг — поддерживать и развивать их лучшие качества.

За 30 лет отношение к учителям, воспитателям и преподавателям сильно изменилось. Большую роль сыграл закон «О статусе педагога». Впервые открыто заговорили об огромных отчётах и внеурочной работе учителей. Концерты, субботники, даже перепись населения. Педагоги в первых рядах, правда, не по своей воле. Сейчас же в сознании казахстанцев уже закрепилось: педагог не массовка, а основа всей системы. От него зависит уровень образованности следующего поколения.

Айгерим Мукашева