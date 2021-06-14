В Жамбылском районе злоумышленники украли канистры с гербицидами

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» полицейские выявили кражу гербицидов. Инцидент произошёл в Жамбылском районе.

В ходе рейда полицейские остановили мужчину, который управлял автомобилем «ВАЗ-2107». Помимо него в машине находился пассажир. Оба — в состоянии алкогольного опьянения. Осмотрев авто, стражи порядка нашли коробки с опечатанными канистрами, которые принадлежали одному из местных ТОО. Как оказалось, оба работали там механизаторами и решили нажиться. Но, не получилось. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Ущерб составил 825 тысяч тенге. Кроме того, в отношении водителя собран административный материал за управление в нетрезвом виде. Его водворили в спецпомещение до решения административного суда, который назначил водителю наказание в виде 15 суток ареста и лишения права управления сроком на 7 лет.

Алишер Ашимов