В СКО задержали 48 мигрантов

Приехали на заработки, а о документах забыли. Пятеро граждан Узбекистана работали на одной из петропавловских строек, не имея на то разрешения. Всех их арестовали на сутки. Бригадиру, незаконно взявшего их на работу, грозит штраф в размере от 30 до 700 МРП.

За 4 дня в регионе в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» полицейские выявили 12 фактов незаконного привлечения к труду иностранцев, раскрыли 148 случаев нарушения миграционного законодательства. Всего без разрешения в области работали порядка 50 человек. Стражи порядка также отмечают, что многие соотечественники, собираясь на постоянное место жительства за рубеж, забывают выйти из казахстанского гражданства. Консультацию по миграционным вопросам жители и гости области могут получить в соотвествующей службе по тел. 8 (7152) 34-00-23.

Гюзель Закария