В Петропавловске прошел турнир по стритболу

Светлана Кадникова увлекается баскетболом с 11 лет. Играть в него — одно удовольствие, признается девушка. Он развивает быстроту, ловкость и выносливость. Хорошо знаком Светлане и стритбол. Сегодня она играет вместе с парнями.

Светлана Кадникова — участница соревнований



-Каждая игра сложна по-своему. В стритболе надо больше физических качеств, потому что очень быстро сменяются атака и защита. И надо больше выносливости, чем в баскетболе. В команде играют мальчики и девочки. Понимаем друг друга хорошо.

В турнире принимают участие не только профессионалы, но и любители. Сергей Галицкий о турнире узнал в социальных сетях. Пришел поучаствовать вместе со своими друзьми. Команды очень сильные, конкуренция большая. Всё интересно и увлекательно.

Сергей Галицкий — участник соревнований:

— Знакомый нам написал, что будет проводиться турнир. Мы быстренько придумали команду, название и пришли играть. Название команды у нас «Старгайзинг». Мы вдохновились одним треком.

Американский стритбол пришел к нам недавно, но, уже пользуется большой популярностью среди молодёжи. Это упрощенный вариант баскетбола, в него можно играть где угодно. Главное — наличие щита с кольцом. Всего участвуют 7 команд. В каждой — по четыре человека. Ребята большую часть свободного времени проводят на спортивных площадках. Здесь они полностью погружаются в игру.

Антон Шишканов — организатор соревнований:



— Ребят мы набирали через социальные сети. Размещали объявления.Активная молодежь откликнулась. Все команды одного уровня, чтобы молодежь могла учиться чему-то новому, смотреть на старшее поколение и перенимать у них опыт.

Всех участников наградят медалями и денежными сертификатами.

Алишер Ашимов