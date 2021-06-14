Программа «Актуальный вопрос»

Актуальный вопрос

22:28 14 Июня 2021

Татьяна Ратушная — декан факультета инженерии и цифровых технологий СКУ им.М.Козыбаева

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Программа «Актуальный вопрос»
Программа «Актуальный вопрос»
Программа «Актуальный вопрос»