Химобработка полей в ТОО «Петерфельд-Агро»



В ТОО «Петерфельд-Агро» для обработки полей от сорняков используют 5 единиц техники. На этом участке площадью 92 га 18 мая посеяли кукурузу. Специальный почвенный гербицид поможет остановить рост сорных растений. Кстати, некоторые их виды, чтобы выжить, действуют по принципу губки. Впитывают из земли и из своего «соседа», в данном случае из кукурузы, всю влагу, которая итак в дефиците во время сева.

Корней Шевченко, главный агроном ТОО «Петерфельд-Агро», Кызылжарский район:



-В этом году очень сложились сложные погодные условия, тяжелые. Засуха практически на всей территории нашего землепользования. Один дождик прошел, незначительный, где-то около 8 миллиметров, что конечно, намного меньше месячной нормы осадков. Если я не ошибаюсь, то в мае норма не меньше 30 миллиметров должна быть.

Для Корнея Шевченко это третья посевная в ТОО «Петерфельд-Агро». Как любой аграрий, он готовится к разным сценариям. А еще ждет комфортной для сельскохозяйственных культур погоды. Расти без отставаний они могут при 15-25 градусов. Стоит столбику термометра подняться чуть выше, и вода тут же начинает испаряться. Ее потери могут компенсировать росы и туманы, но их, по словам главного агронома, почти не было.

Корней Шевченко, главный агроном ТОО «Петерфельд-Агро», Кызылжарский район:



-Мы надеемся, что за счет нового оборудования и внесения удобрения к корням мы поможем нашей культуре достойно себя показать и заготовить корма. Потому что сенокосы по обследованиям желают лучшего, все низкое, травка уже метелку выкинула, условия тяжелые. На этом поле было внесение удобрений непосредственно при посеве, внесли аммиачную селитру, а теперь будем подкармливать ее в течение вегетации.

Надежда на удобрения в товариществе большая. Под кукурузу здесь отвели 1200 га. Эта кормовая культура необходима. В хозяйстве 3,5 тыс голов КРС. Общая же посевная площадь в ТОО в этом году составила 4161 га.

Дарья Пышмынцева