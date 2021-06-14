Избила ребенка до смерти. В суде прошло 1-ое слушание по делу Е.Голешовой

В больницу со множественными ушибами трёхгодовалая Саша поступила 17 января этого года. Малышка была в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Больше месяца врачи боролись за её жизнь. Но, травмы оказались слишком серьёзными. 27 февраля ребенок скончался, не приходя в сознание. В жестоком избиении обвинили мать малышки 22-летнюю Екатерину Голешову. После родов она сразу сдала девочку в «Дом ребёнка», где та провела 4 месяца. Оттуда её забрали супруги Захаровы, в семье которых Саша провела около 3 лет. Виталий в суде в качестве потерпевшего.

Виталий Захаров, потерпевший:



— Это мой ребенок. Я её любил даже больше родных детей. Ребёнок обездоленный, скажем. Ребенок очень доброжелательный был. Обнимал меня. Гости приходили, всех обнимала за шею. Голову на плечо положит.

С подсудимой Виталий дальние родственники. Говорит, видел, как росла Екатерина. Когда супруги узнали, что Голешова родила, предложили помощь.

Татьяна Захарова, свидетель:



— Можно, говорю, она останется у нас в семье. Будет расти вместе с нашими детьми. Она спросила: «Если вам нужна такая больная, забирайте». Я спросила, напишет ли она отказную, она сказала, что без проблем. Мы не запрещали приходить к нам и общаться с ребенком.

Виталия юридически оформили как отца, о биологическом сведений нет. Подсудимая написала отказную от ребенка. Растить маленькую Александру вместе со своими тремя детьми стали супруги Захаровы. Малышка была особенной. У Саши диагностировали ДЦП. Девочка не ходила, могла только недолго стоять и практически не разговаривала. Супруги Захаровы возили ребёнка на реабилитацию и усердно занимались с ней. Врач, которую вызвали в качестве свидетеля, отмечает прогресс в развитии малышки. Позже Захаровы решили Сашу удочерить. Но, Татьяна в тот момент сидела с детьми и не работала. В удочерении им отказали. А в конце декабря истекал срок отказной. Екатерина Голешова подписывать новую не стала и вернула ребенка себе. О мотивах поступка сообщила гособвинитель.

Юлия Сысоева, прокурор прокуратуры г.Петропавловска:

— Попутно сменяя мужчин, с которыми Голешова Е.В. поддерживала недолгие близкие отношения, осенью 2020 года стала сожительствовать с Целых Е.Н. Испытывая материальные трудности в период сожительства с Целых Е.Н., и узнав о возможности получения государственного пособия материальной помощи в денежном эквиваленте в случае воспитания своей малолетней дочери — Захаровой А.В., Голешова Е.В. преследуя меркантильные интересы, инициировала от Захарова В.Г. и Захаровой Т.П. возврат малолетней Захаровой А.В. обратно себе.

Виталий Захаров, потерпевший:



— На следующий день, как забрали, каждый день видеоотчет был. Присылали каждый день как играются, как разговаривают. Как сожитель с ней постоянно играет и внимания столько ей уделяют.

Так было до конца декабря прошлого года. Тогда видеоотчеты прекратились. Оказалось, что в комнате общежития подсудимая неоднократно била малышку, как подчёркивает обвинитель, «с особой жестокостью». Женщина требовала от ребёнка стоять на ногах самостоятельно. Из-за болезни долго делать это малышка не могла, было больно. Ребёнок начинал плакать, после следовали шлепки и удары по затылку. В один из дней в конце декабря малышку толкнули, и та ударилась головой о радиатор чугунной батареи. Такие мучительные для ребёнка «занятия» мать проводила регулярно.

Юлия Сысоева, прокурор прокуратуры г.Петропавловска:



— В результате толчка несовершеннолетняя Захарова А.В. упала, ударившись лицом о радиатор чугунной батареи отопления. В результате указанного соударения малолетняя Захарова А.В. выбила себе зубы и повредила язык.

От толчков малышка ударялась лицом и головой о пол и бортик кровати. Были и травмы спины. А ещё обморожение. 13 января подсудимая вместе с дочерью вышли в магазин. На ребенка надели летние кроссовки. У Саши было частичное обморожение больших пальцев ног. А дома снова ждали побои.

Юлия Сысоева, прокурор прокуратуры г.Петропавловска:



— Схватив ее левой рукой за левую ногу, начала наносить ей ладонью правой руки множественные удары по различным частям тела, в том числе в область головы, живота и груди, от чего Захарова А.В. начала падать, и при падении удержалась обеими руками за горячий радиатор батареи, в результате чего получила многочисленные термические ожоги в области пальцев своих кистей.

Всё это время сожитель ГОлешовой был на работе. Захаровым, которые ранее часто ребёнка навещали, подсудимая сообщила, что с дочерью и сожителем уехала в деревню. На самом же деле она истязала ребёнка на протяжении 20 дней. 17 февраля около 8 вечера мать ударила дочь так, что та выпала из кроватки, ударилась головой о пол и потеряла сознание. После малышка умерла. Вину Екатерина ГОлешова признала. В содеянном раскаивается. Сам потерпевший характеризует ГОлешову как спокойную и уравновешенную. Не пьёт, судима не была.

Виталий Захаров, потерпевший:



— Строго не надо наказывать. Потому что ребенка не вернуть. Ещё одну жизнь калечить я не хотел бы. Как можно мягче, на усмотрение суда. Все мы ошибаемся. Я не думаю, что у нее было намерение убить.

Потерпевший не против процессуального соглашения. Это было первое слушание по громкому делу. Следующее разбирательство назначено на 23 июня.

Айгерим Мукашева